EuroLeague Academy Okul Turnuvası başlıyor

EuroLeague’in altyapı markası olan EuroLeague Academy, Avrupa’nın birçok farklı şehrinde okul turnuvaları geliştirmek için çalışmalarını sürdürürken, bu proje kapsamında Fenerbahçe Beko’yla önemli bir iş birliğine gidiyor.

11-12 yaş grubundaki kız ve erkek çocukların boy göstereceği EuroLeague Academy Okul Turnuvası’nın amacı, ilköğretim çağındaki çocukların, farklı kulüplerden oyuncuların, koçların ve eski basketbolcuların da yardımıyla basketbol ve yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olup EuroLeague’i tanımalarını sağlamaktır.

Projenin Türkiye, Yunanistan ve İsrail’in yanı sıra 2019 Final Four’una ev sahipliği yapacak İspanya’nın Vitoria şehrinde de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Türkiye’de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes tarafından “mini EuroLeague formatı” şeklinde organize edilen turnuvanın her iki ayağında ilk dört sırayı alan ekipler, EuroLeague Academy Final Four'una katılacaktır.

Fenerbahçe Beko’nun organizasyonunda sekiz farklı okulu bir araya getirecek turnuvaya iştirak edecek okullar şu şekildedir:

- SEV Üsküdar Ortaokulu

- Eyüboğlu Çamlıca Ortaokulu

- Fenerbahçe Koleji Ortaokulu

- İTÜ Geliştirme Vakfı

- FMV Işık Erenköy

- İstek Özel Acıbadem Barış İlkokulu

- İstek Semiha Şakir İlkokulu

- Fenerbahçe Dereağzı Basketbol Okulları

Turnuvada karşılaşmalar Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanacak ve turnuvaya start 15 Nisan Pazartesi günü 10:00’da verilecektir. Organizasyonda EuroLeague elçisi olarak Mirsad Türkcan da bu açılışta yer alacaktır. Program kapsamında ilk gün dört karşılaşma yapılacaktır.

Turnuva boyunca yapılabilecek sosyal sorumluluk içeriklerinde EuroLeague’in One Team organizasyonu da sürece liderlik edecektir.