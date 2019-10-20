7DAYS EuroCup'ta üçüncü hafta heyecanı geride kaldı.

Üçüncü maçların en değerli oyuncusu İsrail ekibi Maccabi Rishon LeZion'un formasını giyen ABD'li oyuncu Alex Hamilton oldu.

Hamilton, Monaco karşısında takımının aldığı ilk EuroCup galibiyetine 22 sayı, 8 asist, 3 blokla katkı sağlamıştı.

10/10 serbest atış isabeti sağlayan Hamilton, ayrıca 5 ribaunt, 2 top çalma yaptı ve 10 kez de faul almayı başardı. Bu istatistiklerle Hamilton, 38 verimlilik puanı elde etti ki bu 11 Aralık 2018'den bu yana elde edilen en yüksek puan oldu.