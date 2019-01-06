7DAYS EuroCup'ta ilk tur gruplarının sona ermesinin ardından Top 16 heyecanı başladı.

Temsilcilerimiz Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom'un ilk tur gruplarında veda ettiği EuroCup'ta Top 16 etabının ilk maçları tamamlandı.

Monaco'ya ALBA Berlin engeli

Normal sezonda temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nu lider tamamlayan Fransız ekibi Monaco, Top 16'nın ilk haftasında ALBA Berlin deplasmanındaydı.

Normal sezonda bir başka temsilcimiz TOFAŞ'ın grubunu ikinci sırada tamamlayan ALBA Berlin, konuk ettiği Fransa temsilcisi Monaco'yu 83-74 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

E Grubu'nun diğer maçında ise Rytas Vilnius, oldukça çekişmeli geçen maçta Partizan'ı 80-74 mağlup etti.

ASVEL'den büyük sürpriz

Tony Parker'ın sahibi olduğu ve önümüzdeki sezon EuroLeague'de mücadele etmeye hazırlanan LDLC ASVEL, Top 16 etabında ilk haftanın en önemli sürprizlerinden birine imza attı.

Fransız ekibi başarılı bir sezon geçirse de EuroCup'ın en büyük favorilerinden Lokomotiv Kuban ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Kuban, son çeyreğin ilk bölümünde üstün taraf olsa da maç sonunda fark yaratmayı başaran ASVEL zorlu deplasmandan 67-65'lik skorla galip ayrıldı.

Grubun diğer maçında ise iki Alman ekibi karşı karşıya gelirken ev sahibi ratiopharm Ulm, Fraport Skyliners'ı 70-63 mağlup etmeyi başardı.

İspanyol ekiplerinin mücadelesinde kazanan Valencia

G Grubu'nda EuroCup'ın iddialı iki İspanyol ekibi Valencia ile Unicaja Malaga karşı karşıya geldi.

Valencia, sahasında konuk ettiği Unicaja Malaga'yı 85-74'lük skorla geçmeyi başardı.

Grubun diğer mücadelesinde ise Kızılyıldız, Fransız ekibi Limoges'u 83-71 mağlup etti.

Andorra'dan önemli galibiyet

İspanya Ligi'nde mücadele eden Andorra, EuroCup'ın Top 16 etabına kritik bir galibiyetle başladı.

Andorra, deplasmanda karşılaştığı güçlü rakibi Cedevita Zagreb'i 87-81 mağlup ederek oldukça değerli bir sonuç aldı.

Grubun diğer mücadelesinde Rus ekipleri karşı karşıya gelirken UNICS Kazan, kritik bir maç sonunda rakibini 68-67 mağlup etti.