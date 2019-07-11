2019-2020 Sezonunda da 7Days Eurocup’ta mücadele verecek olan TOFAŞ, Darüşşafaka Tekfen ve Galatasaray Doğa Sigorta'nın rakipleri yarın belli oluyor. Temsilcilerimizin rakipleri İspanya'nın Barcelona kentinde çekilecek kurayla belirlenecek. Kura çekimi Türkiye saatiyle 14.15’te başlayacak.

Avrupa’nın basketboldaki iki numaralı kupasında grup aşaması 6’şar takımlı 4 gruptan oluşacak. Aynı ülke takımları bu aşamada aynı grupta yer alamayacak. Gruplarda ilk 4 sırayı alan ekipler adını son 16’ya yazdıracak. Bu turda oluşacak gruplarda ise ilk iki sırada bulunan takımlar son 8’e kalacak. Çeyrek finalden itibaren finale kadar olan aşamalarda 2 galibiyete ulaşan ekipler üst tura çıkacak.

13 Farklı ülkeden 24 takımın yer aldığı Eurocup 2019-2020 kura çekiminde torbalardaki takımlar şu şekilde;

1. Torba

Promitheas Patras (Yunanistan)

Darüşşafaka Tekfen Istanbul (Türkiye)

Unicaja Malaga (İspanya)

Lokomotiv Kuban Krasnodar (Rusya)

2. Torba

Unics Kazan (Rusya)

Maccabi Rishon Lezion (İsrail)

Galatasaray Doğa Sigorta İstanbul (Türkiye)

Rytas Vilnius (Litvanya)

3. Torba

Buducnost Voli Podgorıca (Karadağ)

Cedevıta Olımpıja Ljubljana (Hırvatistan)

TOFAŞ Bursa (Türkiye)

Ratiopharm Ulm (Almanya)

4. Torba

Morabanc Andorra (Andorra)

Joventut Badalona (İspanya)

Ewe Baskets Oldenburg (Almanya)

Limoges CSP (Fransa)

5. Torba

Partizan Nis Belgrade (Sırbistan)

Dolomiti Energia Trento (İtalya)

AS Monaco (Fransa)

Germani Brescia Leonessa (İtalya)

6. Torba

Nanterre 92 (Fransa)

Umana Reyer Venice (İtalya)

Segafredo Virtus Bologna (İtalya)

Asseco Arka Gdynıa (Polonya)