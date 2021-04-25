7DAYS EuroCup'ta final serisi heyecanında UNICS Kazan ile Monaco karşı karşıya gelecekler. UNICS Kazan'ın final yolculuğunun en önemli mimarlarından Jamar Smith, EuroCup'ta sezonun MVP'si seçilmeyi başardı.

Jamar Smith, takımının final yolculuğunda ürettiği 342 toplam sayı ile bu alanda EuroCup sezonunun en iyi ismi olurken sayı ortalamasında ise 17.1 ile dördüncü sırada yer aldı. 58 ile sezonun en çok üçlük isabeti sağlayan ikinci oyuncusu olurken üç sayılık atış yüzdesinde de %47.9 ile yedinci sıradaydı. %93.9 serbest atış yüzdesiyle bu alanda ikinci sırayı alan Smith, 71 ile de toplam asist sıralamasında onuncu sıranın sahibi oldu.

Bu sezon 17 kez çift haneli skorlara ulaşan Smith, 8 maçta 20 sayının üzerine çıkarken Gran Canaria karşısında da 32 sayıyla kariyer rekorunu kırmıştı.