Basketbolda FIBA Kadınlar EuroCup C Grubu 6. ve son hafta maçında OGM Ormanspor, sahasında Bellona Kayseri Basketbol’u 69-62 yendi.

Bu sonuçla 5. galibiyetini alan ve puanını 11 yapan OGM Ormanspor, gruptan lider olarak çıktı.

C Grubu’nda üçer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan bir diğer Türk temsilcisi Bellona Kayseri Basketbol ise 9 puanla 3. sırada yer aldı. Bellona Kayseri Basketbol’un FIBA Kadınlar EuroCup'ta yoluna devam edip etmeyeceği gruplarda yapılacak diğer maçların sonunda belli olacak.

FIBA Kadınlar EuroCup | OGM Ormanspor: 69 - Bellona Kayseri Basketbol: 62

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Andrada Csender (Romanya), Ivana Radinovic (Karadağ), Amalia Marchis (Romanya)

OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 2, Leedham 16, Ogunbowale 14, Paris 10, Robinson 16, Pelin Bilgiç 9, Damla Gezgin 2, Yeliz Doğan, Naile Çırak

Bellona Kayseri Basketbol: Barbee 14, Burke 23, Ayşegül Günay 6, Ivankovic 10, Wauters 4, Perisa 5, Beril Albayrak, Kübra Siyahdemir

1. Periyot: 20-14

Devre: 36-36

3. Periyot: 55-47