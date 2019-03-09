7DAYS EuroCup'ın çeyrek finaller etabında İspanyol ekibi Valencia Basket, Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius'a konuk oldu.

3 maçlık serinin 2'sini kazananın yarı finallere yükseleceği eşleşmede ilk maçı Valencia Basket, sahasında 75-64'lük skorla kazanmayı başarmıştı.

Deplasmanda ise ilk yarıyı 39-33 geride kapatmasına rağmen Valencia, ikinci yarıda sergilediği etkili performansla 56-71'lik skorla galip gelen taraf oldu.

Valencia böylece seriyi 2-0'a getirip, çeyrek finallerden adını yarı finallere yazdıran ilk takım oldu.

Valencia Basket'te Mike Tobey 18 sayı, 7 ribaunt ile öne çıkarken Fernando San Emeterio da 11 sayıyla oynadı.

Rytas'ta Martynas Echodas 11 sayıyla takımının en skoreri olurken Artsiom Parakhouski ve Eimantas Bendzius da 10'ar sayıyla maçı tamamladılar.