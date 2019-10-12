7DAYS EuroCup'ta ikinci hafta heyecanı geride kalırken ikinci maçların MVP'si de belli oldu.

Partizan'da Rade Zagorac, temsilcimiz TOFAŞ'ı 93-80 mağlup ettiği maçta 26 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ile oynadı.

24 yaşındaki oyuncu, 26 ile kariyer sayı rekorunu kırarken bunu 4/5 iki sayılık, 4/7 üç sayılık, 6/6 serbest atış isabetleriyle yaptı.

35 verimlilik puanıyla da kariyer rekorunu kıran Zagorac'ın takımı Partizan, grubuna 2'de 2 ile başladı.

EuroCup'ın ikinci maçlarında Buducnost forması giyen Justin Cobbs da Trento karşısında sergilediği 19 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 3 top çalma istatistikleri ile 32 verimlilik puanı elde ederken UNICS Kazan'ın Cedevita Olimpija Ljubljana'yı mağlup ettiği maçta 21 sayı, 6 asist, 2 top çalma ile oynayan Jamar Smith de 29 verimlilik puanı elde etti.