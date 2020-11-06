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EuroCup'ta haftanın MVP'si yine Alan Williams

7DAYS EuroCup'ta 6. hafta maçları geride kalırken haftanın en değerli oyuncusu, bu sezon ikinci kez ödülü kazanan Lokomotiv Kuban'dan Alan Williams oldu.

06 Kasım 2020, Cuma 18:08 Son Güncelleme:
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EuroCup'ta haftanın MVP'si yine Alan Williams

7DAYS EuroCup'ta son 8 yılda uzatmalar olmadan en çok sayı atılan hafta geride kalırken 6. haftanın en değerli oyuncusu Lokomotiv Kuban'dan Alan Williams oldu. Alan Williams, bu sezon daha önce 2. haftada da ödülü kazanmayı başarmıştı. 

Lokomotiv Kuban, deplasmanda karşılaştığı Antwerp'i 114-94 mağlup ederken Alan Williams; 27 sayı, 17 ribaunt ile maça damga vurdu. Özellikle aldığı 8 hücum ribaundu ile EuroCup tarihindeki en yüksek dördüncü hücum ribaundu sayısına ulaştı. Ayrıca 4 hafta üst üste double-double yapan Williams, 2014'ten bu yana bu alandaki en uzun serinin de sahibi oldu. 

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