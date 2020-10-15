7DAYS EuroCup'ta üçüncü hafta maçları geride kalırken haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ın ABD'li uzunu Alan Williams, Lietkabelis karşısındaki performansıyla haftanın MVP'si olmayı başardı.

Lokomotiv Kuban, son yılların en iyi hücum performanslarından biriyle Lietkabelis'i deplasmanda 105-76 ile geçerken Alan Williams da özellikle ribauntlardaki etkinliğiyle dikkat çekti. ABD'li uzun 17 sayı, 17 ribaunt ile double-double yaparken 33 verimlilik puanıyla da haftanın en değerli oyuncusu oldu.

Alan Williams'ın aldığı 17 ribaunt, Lokomotiv Kuban forması giyen bir oyuncu için takım rekoru oldu. Williams, EuroCup'ta da 2017'den bu yana ulaşılan en yüksek ribaunt sayısına da ulaşmış oldu.