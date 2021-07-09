İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen kura çekimi sonucunda Türk Telekom A Grubu'nda, Frutti Extra Bursaspor 'da B Grubu'nda mücadele edecek. Takımlar, 30 Ekim-6 Nisan tarihleri arasında toplam 18 normal sezon maçı oynayacak. Gruplarını ilk 8 sırada tamamlayan takımların oluşturacağı son 16 turu maçları ise 19 ve 20 Nisan 2022'de yapılacak. Çeyrek final maçları 26-27 Nisan, yarı final mücadeleleri ise 3 ve 4 Mayıs'ta oynanacak. Tek maçlık EuroCup finalinin tarihi ve yeri ise daha sonra açıklanacak. Çekilen kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:

A GRUBU: Türk Telekom, Morabanc Andorra, Lokomativ Kuban Krasnodar, Joventut Badalona, Partizan Nis Belgrade, Lietkabelis Panevezys, Dolomiti Energia Trento, Boulogne Metropolitans 92, Hamburg Towers, Slask Wroclaw

B GRUBU: Frutti Extra Bursaspor, Valencia Basket, Promitheas Patras, Gran Canaria, Buducnost Voli Podgorica, Virtus Segafredo Bologna, Cedevita Olimpija Ljubljana, Mincidelice JL Bourg en Bresse, Ratiopharm Ulm, Umana Reyer Venice

DHA