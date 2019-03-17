EuroCup'ta çeyrek finaller MVP'si Peyton Siva

7DAYS EuroCup'ta çeyrek finaller etabı geride kalırken takımı ALBA Berlin'in seride 1-0 geriden gelerek yarı finale kalmasına katkı sağlayan isimlerden Peyton Siva, çeyrek finallerin en değerli oyuncusu oldu.

17 Mart 2019, Pazar 21:10
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EuroCup'ta çeyrek finaller MVP'si Peyton Siva

7DAYS EuroCup'ta çeyrek finaller etabının en değerli oyuncusu ALBA Berlin'den Peyton Siva oldu. 

Sakatlıkları nedeniyle normal sezonda 4 maç kaçıran ve Top 16'ya da sakatlık problemleri ile giren Peyton Siva, takımı ALBA Berlin'in 2017 EuroCup şampiyonu Unicaja Malaga'yı 2-1 ile geçtiği seriye damga vurdu.

Sahasındaki ilk maçı kaybedip seride 1-0 geri düşerek seriyi 2-1 kazanmayı başaran ilk takım olan ALBA Berlin, tarihinde de ikinci kez EuroCup'ta son 4 takım arasına kalmayı başardı. 

Siva, Unicaja Malaga serisinde yakaladığı 8 asist ortalamasıyla çeyrek finallerde bu alanın zirvesinde yer aldı.

ABD'li oyuncu 17 verimlilik puanı ve 13.3 sayı ile bu alanlarda da ilk 6'da yer almayı başardı.

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