7DAYS EuroCup'ta çeyrek finaller etabının en değerli oyuncusu ALBA Berlin'den Peyton Siva oldu.

Sakatlıkları nedeniyle normal sezonda 4 maç kaçıran ve Top 16'ya da sakatlık problemleri ile giren Peyton Siva, takımı ALBA Berlin'in 2017 EuroCup şampiyonu Unicaja Malaga'yı 2-1 ile geçtiği seriye damga vurdu.

Sahasındaki ilk maçı kaybedip seride 1-0 geri düşerek seriyi 2-1 kazanmayı başaran ilk takım olan ALBA Berlin, tarihinde de ikinci kez EuroCup'ta son 4 takım arasına kalmayı başardı.

Siva, Unicaja Malaga serisinde yakaladığı 8 asist ortalamasıyla çeyrek finallerde bu alanın zirvesinde yer aldı.

ABD'li oyuncu 17 verimlilik puanı ve 13.3 sayı ile bu alanlarda da ilk 6'da yer almayı başardı.