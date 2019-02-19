7DAYS EuroCup'ta Top 16 etabı geride kaldı ve artık çeyrek finallerin başlaması bekleniyor.

Temsilcilerimiz Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ ve Türk Telekom turnuvaya ilk tur gruplarında veda etmişlerdi.

Top 16'nın E Grubu'nda ALBA Berlin ilk sırayı alırken Rytas Vilnius da ikinci sırada çeyrek finallere yükselmeyi başarmıştı. Monaco ve Partizan ise grup aşamasını geçemeyerek kupaya veda ettiler.

F Grubu'nda ise ASVEL ve Lokomotiv Kuban ilk iki sırayı alarak bir üst tura yükselirken iki Alman ekibi ratiopharm Ulm ve Fraport Skyliners ise turnuvaya veda eden takımlar oldular.

G Grubu'nda İspanyollar gruba damga vurdu. Valencia 6'da 6 yaparken Unicaja Malaga da 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ile tura yükseldi. Kızılyıldız ve Limoges ise gruptan çıkamayan takımlardı.

H Grubu'nda UNICS Kazan ve MoraBanc Andorra 6 maçta 5'er galibiyet alan takımlar oldular. Zenit St Petersburg ve Cedevita Zagreb ise turnuvaya veda ettiler.

Çeyrek finallerde büyük heyecan

EuroCup'ın çeyrek final etabı, 3 maç üzerinden oynanacak ve 2 galibiyet almayı başaran takımlar adlarını son 4 takım arasına yazdıracaklar.

EuroCup'ta şampiyonluk adına son 4'ü belirleyecek çeyrek finaller etabında maçlar 5 Mart tarihinde başlayacak.