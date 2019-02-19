EuroCup'ta çeyrek finaller heyecanı

7DAYS EuroCup'ta Top 16 etabının geride kalmasıyla birlikte oynanacak çeyrek final maçlarının heyecanı yaşanıyor.

19 Şubat 2019, Salı 22:30
- A +
EuroCup'ta çeyrek finaller heyecanı

7DAYS EuroCup'ta Top 16 etabı geride kaldı ve artık çeyrek finallerin başlaması bekleniyor. 

Temsilcilerimiz Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ ve Türk Telekom turnuvaya ilk tur gruplarında veda etmişlerdi. 

Top 16'nın E Grubu'nda ALBA Berlin ilk sırayı alırken Rytas Vilnius da ikinci sırada çeyrek finallere yükselmeyi başarmıştı. Monaco ve Partizan ise grup aşamasını geçemeyerek kupaya veda ettiler. 

F Grubu'nda ise ASVEL ve Lokomotiv Kuban ilk iki sırayı alarak bir üst tura yükselirken iki Alman ekibi ratiopharm Ulm ve Fraport Skyliners ise turnuvaya veda eden takımlar oldular. 

G Grubu'nda İspanyollar gruba damga vurdu. Valencia 6'da 6 yaparken Unicaja Malaga da 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ile tura yükseldi. Kızılyıldız ve Limoges ise gruptan çıkamayan takımlardı. 

H Grubu'nda UNICS Kazan ve MoraBanc Andorra 6 maçta 5'er galibiyet alan takımlar oldular. Zenit St Petersburg ve Cedevita Zagreb ise turnuvaya veda ettiler. 

Çeyrek finallerde büyük heyecan

EuroCup'ın çeyrek final etabı, 3 maç üzerinden oynanacak ve 2 galibiyet almayı başaran takımlar adlarını son 4 takım arasına yazdıracaklar. 

EuroCup'ta şampiyonluk adına son 4'ü belirleyecek çeyrek finaller etabında maçlar 5 Mart tarihinde başlayacak. 

İşte çeyrek final eşleşmeleri:

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.