7DAYS EuroCup'taki temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji, 7. hafta mücadelesinde UNICS Kazan'ı konuk edecek. EuroCup'ta ilk 6 maçında sergilediği başarılı performansa rağmen henüz galibiyete ulaşamayan temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, Rus ekibi karşısında ilk galibiyetini arıyor.

Bugün (10 Kasım Salı) TSİ 19:00'da başlayacak karşılaşma Misli.com ve mobil uygulamadan canlı olarak yayınlanacak.

Bahçeşehir Koleji, grupta 6'da 0 yapsa da başarılı maç performanslarıyla dikkat çekmişti. UNICS Kazan'a karşı deplasmanda oynanan maçta temsilcimiz, rakibine 3.1 saniye kala Jamar Smith'in bulduğu basket ile 89-88 mağlup olmuştu. Daha sonra EuroCup yönetimi, maç sonunda Bahçeşehir Koleji aleyhine bir hakem hatası yapıldığını açıklamıştı. UNICS Kazan'ın ise grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyeti bulunmakta.