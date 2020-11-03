7DAYS EuroCup'ta sezona iyi başlayamayan temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji, ilk galibiyetini arıyor. Bahçeşehir Koleji, EuroCup'taki 6. hafta maçında bugün (3 Ekim Salı) Fransız ekibi Bourg en Bresse'e konuk olacak. TSİ 21:00'da başlayacak mücadele Misli.com ve mobil uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

Temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, UNICS Kazan ve Umana Reyer Venice deplasmanlarındaki başarılı performansına rağmen ilk 5 maçtan galibiyet çıkamamış durumda. Son olarak Venice deplasmanında uzatma sonucunda 88-82'lik bir mağlubiyet almıştı.

Bourg en Bresse ise corona virüs nedeniyle ertelenen maçları sonrası geçtiğimiz hafta Partizan'ı deplasmanda mağlup etti. Partizan karşısında 25 dakikada 28 sayı, 7 ribauntluk performans sergileyen Pierre Pelos da haftanın MVP'si olmayı başardı. Bourg'un biri Bahçeşehir'e karşı olmak üzere toplamda oynadığı 3 maçta 2 galibiyeti bulunuyor.

İki takım, grubun ilk maçında karşı karşıya gelmişler ve İstanbul'daki mücadeleyi Bourg en Bresse 99-82'lik skorla kazanmıştı.



