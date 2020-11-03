EuroCup'ta Bahçeşehir Koleji, Bourg en Bresse deplasmanında

7DAYS EuroCup'taki temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji, 6. hafta maçında deplasmanda Bourg en Bresse ile karşı karşıya gelecek.

03 Kasım 2020, Salı 13:06 Son Güncelleme:
- A +
EuroCup'ta Bahçeşehir Koleji, Bourg en Bresse deplasmanında

7DAYS EuroCup'ta sezona iyi başlayamayan temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji, ilk galibiyetini arıyor. Bahçeşehir Koleji, EuroCup'taki 6. hafta maçında bugün (3 Ekim Salı) Fransız ekibi Bourg en Bresse'e konuk olacak. TSİ 21:00'da başlayacak mücadele Misli.com ve mobil uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak. 

JL BOURG - BAHÇEŞEHİR MAÇI İDDAA ORANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

Temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, UNICS Kazan ve Umana Reyer Venice deplasmanlarındaki başarılı performansına rağmen ilk 5 maçtan galibiyet çıkamamış durumda. Son olarak Venice deplasmanında uzatma sonucunda 88-82'lik bir mağlubiyet almıştı. 

Bourg en Bresse ise corona virüs nedeniyle ertelenen maçları sonrası geçtiğimiz hafta Partizan'ı deplasmanda mağlup etti. Partizan karşısında 25 dakikada 28 sayı, 7 ribauntluk performans sergileyen Pierre Pelos da haftanın MVP'si olmayı başardı. Bourg'un biri Bahçeşehir'e karşı olmak üzere toplamda oynadığı 3 maçta 2 galibiyeti bulunuyor. 

İki takım, grubun ilk maçında karşı karşıya gelmişler ve İstanbul'daki mücadeleyi Bourg en Bresse 99-82'lik skorla kazanmıştı. 


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...