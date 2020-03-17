EURO2020 ne zaman yapılacak?

UEFA, EURO2020'yi tüm dünyayı etkisi altına alan coronaviris tehdidi nedeniyle 1 yıl süreyle erteledi. Karar ülke federasyonları ile birlikte alındı.

Bu karar sonrası organizasyonun ne zaman yapılacağı merak konusu. Bu soru yanıtını çok çabuk buldu. Norvec Futbol Federasyonu yaptığı resmi açıklamada 11 Haziran 2021-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında Avrupa Futbol Şampiyonası'nın düzenleneceğini duyurdu.

EURO 2020 GRUPLARDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

A Grubu: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre

B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C Grubu: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Uluslar Ligi play-off D veya A Grubu birincisi

D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Uluslar Ligi play-off C Grubu birincisi, Çekya

E Grubu: İspanya, İsveç, Polonya, Uluslar Ligi play-off B Grubu birincisi

F Grubu: Uluslar Ligi play-off A veya D Grubu birincisi, Portekiz, Fransa, Almanya

Tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.