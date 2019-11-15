EURO2020 maçları hangi şehirlerde?

EURO2020 finallerine tam 12 farklı şehir ev sahipliği yapacak. İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyei, Almanya, Romanya ve İngiltere turnuvaya ev sahipliği yapacak. Grup maçları bu 12 farklı ülkede oynanacak. Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları ise daha az ülkede oynanacak. Hangi grup maçlarına hangi şehrin ev sahipliği yapacağı belli. 30 Kasım'da yapılacak EURO2020 finalleri kura çekimi sonrası, turnuvada mücadele edecek 24 takımın yeni adresleri de belli olacak. EURO2020'ye ev sahipliği yapacak kentler ve ülkeler aşağıdaki gibi..

A Grubu: Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Sankt-Peterburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda)

F Grubu: Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan)

Grup maçları ve son 16: Kopenhag (Danimarka), Bükreş (Romanya), Amsterdam (Hollanda), Dublin (İrlanda), Bilbao (İspanya), Budapeşte (Macaristan), Glasgow (İskoçya)

Grup maçları ve çeyrek final: Münih (Almanya), Bakü (Azerbaycan), Sankt-Peterburg (Rusya), Roma (İtalya)

Grup maçları, son 16, yarı final ve final: Londra (İngiltere)







