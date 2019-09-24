Oyunun yapımcısı SCS Software bugünkü blog yazılarında ilk kez Türkiye şehirlerini detaylı olarak görebileceğimiz alan yer alıyor.

Blog yazısında İstanbul'un hem bölgenin hem de oyundaki en geniş şehir olacağından bahsedilirken, oyunda Türkiye'ye özgü dağıtımların da olabileceğinden bahsediyorlar.

SCS Software ek paket hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Kültürle, endüstriyle ve tarihle dolmuş şehirlerden, küçük köylerine; Türkiye’nin Trakya bölgesi Avrupa’nın en büyük nüfusa sahip ve oyunlarımızdaki en geniş şehir olacak olan İstanbul’a açılan kapı. Şehirlerde dolaşırken, geçmiş ve günümüz yapısının kaynaştığını ve yükselen modern apartmanların yanında tarihi yerlere de rastlayabilirsiniz.”

DHA