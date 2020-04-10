Euro Basket 2021 2022’ye ertelendi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) önceki gün, Avrupa kupa organizasyonları için yeni format ile takvimi belirlemişti, dünde 2021 Avrupa Şampiyonası için son kararı açıkladı. Olimpiyat ile Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 2021 ertelenmesiyle takvimin sıkışması nedeniyle FIBA, 2021 EuroBasket’i 2022’ye aldı. Bu arada 2017’deki Avrupa Şampiyonası sonrası sistem değişmiş ve 2 yılda bir yapılan Eurobasket 4 yılda bire çıkarılmıştı. 1935’ten bu yana düzenlenen ve 41.kez oynanması planlanan EuroBasket2021, Dünya Savaşı’ndan sonra ikinci kez ertelenmiş oldu.

Türkiye’nin de mücadele edeceği olimpiyat elemelerinin de 22 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağı, kesin tarihlerin ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından onay beklediği belirtildi.