İsviçre'ye 3-1 yenilip EURO 2020'ye puan alamadan veda eden Milli takımımız büyük hüsran yaşadı. Oysa ki bundan tam 13 yıl önce bugün adeta zafer sarhoşuyduk.

EURO 2008'de geriden gelerek rakiplerini saf dışı bırakan milliler, 20 Haziran 2008 tarihinde Hırvatistan ile çeyrek final mücadelesi vermişti. 119. dakikada Ivan Klasnic'in golüne engel olamayan ay yıldızlılar, olmaz denileni yapmış ve Semih Şentürk'ün 120+2. dakikada attığı golle maçı penaltılara taşımayı başarmıştı. Rakibine seri penaltı vuruşları sonrası 3-1'lik üstünlük kurarak tarihde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda adını yarı finale yazdırmıştı.

Yine bir 20 Haziran günü ise mililer, bu kez EURO 2020'de İsviçre'ye yenilerek 0 puan ve -7 averaj ile grubunu tamamlayıp tarihinin en başarısız sonucunu elde etti.