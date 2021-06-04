Koronavirüs salgını nedeniyle 2021’e ertelenen EURO 2020’de turnuva bütçesi de etkilendi. 1 yıllık rötar ve pandemi sonuçları sebebiyle UEFA’nın 24 takıma dağıtacağı para yüzde 11 oranla düştü. A Milli Takımımızın da olduğu organizasyonda 371 milyon euro olması beklenen toplam para ödülü 331 milyon euro olarak güncellendi. Kupaya katılacak her ülkeye 9.25 milyon euro verileceği de belirtildi.

Şampiyonluk 25 milyon euroyu aşıyor

EURO 2020’ye katılım parası dışında gruplarda alınacak her galibiyete 1 milyon euro, beraberliğe de 500 bin euro ödenecek. Gruptan çıkan takımlar 1.5 milyon euro alırken, çeyrek finale kalma ödülü de 2.5 milyon euro. Yarı final için 4 milyon euro dağıtılırken, finale 5 milyon, şampiyonluğa da 8 milyon euro verilecek. Böylece şampiyon olan ülke toplamda 25 milyon euroyu aşan bir para alacak.

55 milyon eurodan 331 milyon euroya

UEFA’nın en önemli organizasyonlarından olan Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yıldan yıla dağıtılan para ödülü hep yukarı çıktı. 1996 yılından bugüne kadar euro cinsinden yapılan değerlendirme dikkat çekti. EURO 96’da 55 milyon euro olan ödül, EURO 2000’de 76, EURO 2004’te 130, EURO 2008’de 184, EURO 2012’de 196, EURO 2016’da 301 ve EURO 2020’de 331 milyon euro oldu. (Skorer)