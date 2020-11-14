Nefes kesen maçlar sonrasında Kuzey Makedonya, İskoçya, Macaristan ve Slovakya, grupların yolunu tuttu.

Makedonya için tarihi bir an

Diğer 3 takım gibi geçtiğimiz sezon ilk kez oynanan Uluslar Ligi üzerinden EURO 2020 Play-Off’larına katılan Kuzey Makedonya, tek maç üzerinden oynanan final mücadelesinde Gürcistan'la deplasmanda karşılaştı. Kadrosunda eski Fenerbahçeli Elif Elmas ve eski Galatasaraylı Goran Pandev'i bulunduran Makedonlar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Konuk ekibe tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonası'nı getiren golü, İtalya'da Genoa'da top koşturan ve turnuvadan sonra futbola nokta koyması beklenen 37 yaşındaki Pandev attı. Gol öncesi topu getiren isim ise Elmas'tı.

Macaristan'dan süper dönüş

İzlanda'yı, Play-Off finalinde ağırlayan Macaristan, son dönemin formda takımlarından olan konuk ekip karşısında 11. dakikada Sigurdsson'un golüyle yenik duruma düştü. Maç tam böyle bitiyor derken Macarlar, 88'de Nego ile beraberliği sağladı, 90+2'de de Szoboszlai'yle de İzlanda'yı yıkan golü attı. Sahadan 2-1'lik zaferle ayrılan ev sahibi, büyük bir sevinç yaşadı. Daha önce bu kupaya 3 kez katılan Macarlar, 1964'te üçüncü ve 1972'de dördüncü olurken, 2016'da da son 16 Turu'na çıkmayı başarmıştı.

Penaltılarla İskoçya uçtu

Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin grubundaki Sırbistan'a konuk olan İskoçya, 52. dakikada Ryan Christie'nin golüyle öne geçti. İskoçlar zaferlerini kutlayacakken Sırplar, 90'da Luka Jovic'in kafasıyla maçı uzatmaya götürdü. Uzatma bölümünde taraflar arasında eşitlik bozulmazken, penaltılara geçildi. Sırplar'ın 5. penaltısını Mitrovic kaçırırken, İskoçya'da Kenny McLean, son penaltıyı atarak ülkesini 23 yıl sonra büyük bir turnuvaya götürdü. Son olarak 1998 Dünya Kupası'na katılan İskoçlar, 1992 ve 1996'nın ardından bir kez daha Avrupa Şampiyonası’nda sahne alacak. Ayrıca ev sahibi oldukları için D Grubu'ndaki Çekya ve Hırvatistan maçlarını sahalarında oynayacaklar. İngiltere ile Wembley’de karşılaşacaklar.

Slovakya yine finallerde

Kuzey İrlanda ile Slovakya, kozlarını Belfast'taki Windsor Park'ta paylaştı. Slovaklar, 17'de Kucka'nın golüyle deplasmanda öne geçti. Kuzey İrlanda, 88'de Skriniar'ın kendi kalesine attığı golle mücadeleyi uzatmaya götürmeyi başardı. Ancak Slovakya, 110. dakikada Duris'in attığı şutla, EURO 2020 finallerine adını yazdırdı. Kadrosunda Marek Hamsik gibi önemli bir yıldızı bulunduran Slovaklar, EURO 2016'nın ardından tarihinde bu organizasyonda ikinci kez yer alma başarısı gösterdi. Stefan Tarkovic'in öğrencileri, ayrıca 2010'da da Dünya Kupası'nda sahne almıştı.



