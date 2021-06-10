Fransa harika bir kadroya sahip, İtalya 27 maçtır yenilmiyor, İspanyollar geri dönmek istiyor. Her ülkenin büyük hedefleri, şampiyonluk hayalleri var. Bizim hikâyemiz hepsinden ötesi... Biz, bu şampiyonanın en genç takımıyız. Bizim için bu şampiyona bir son değil, başlangıç olacak. Çünkü biliyoruz; Şenol Güneş ve Bizim Çocuklar daha çok tarih yazacak.

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