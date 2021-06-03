A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş seçimi yaptı ve Euro 2020 için 26 kişilik kadro belli oldu. Turnuvada yer alacak 24 takımda son kadroları da açıklandı. Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için açıklanan kadrolarına bakıldığı zaman en genç takım 24,58 ortalama ile Türkiye oldu. Yabancı sınırı tartışılırken özellikle yurt dışına giden oyuncuların da varlığı ile önemli bir jenerasyon yakaladık. 2015-16 sezonunda Fatih Terim'in açıkladığı yeni yerli kuralı (yabancı sınırı) 14 yabancı hakkı vermiş aynı zamanda da 14 yerli oyuncu hakkı tanımıştı. Bu kural ile kendini gösteren genç oyuncuların yaptığı çıkış sayesinde 'altın jenerasyon' denilebilecek bir ekip ortaya çıktı.





A Milli Takım Euro 2020'de en genç takım

Turnuvanın favorileri genellikle 26-27 yaş ortalamasına sahip kadrolarla yer alacak. Türkiye'nin ardından 24,81 ortalama ile İngiltere 2.sırada, turnuvadaki rakiplerimizden Galler ise 25,04 ortalama ile üçüncü sırada yer aldı. En yaşlı takımlar ise 28,73 ortalama ile Belçika ve 28,65 ortalama ile İsveç oldu





Genel yaş ortalaması 26,93 (yaklaşık 27)

Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alacak 24 takımdaki oyuncuların genel yaş ortalaması 26,93 olarak gerçekleşti. Zaten turnuvanın İngiltere dışındaki favorileri de 26-27 yaş ortalamalı takımlarla sahada olacak

İtalya ve Fransa 27,31 ortalamaya ulaşırken İspanya 26,13 ortalama, Almanya 27,08 ortalama, Portekiz 27,42 ortalama ile turnuvaya geliyor.





En genç oyuncu: Kacper Kozlowski (17 yaş 238 gün)

Polonya'nın 16 Ekim 2003 doğumlu oyuncusu Kacper Kozlowski, Euro 2020 kadrolarının en genç oyuncusu oldu. 17 yaş 238 günlük oyuncunun ardından İngiltere'den 29 Haziran 2003 doğumlu Jude Bellingham geliyor. 2003 doğumlu diğer oyuncu ise Almanya'dan Jamal Musiala.

En yaşlı oyuncu Pepe

Euro 2020 kadroları içinde en yaşlı isim ise eski Beşiktaşlı Pepe. Halen Portekiz A Milli Takım kadrosunda yer alan 26 Şubat 1983 doğumlu oyuncu 38 yaş 105 gün ile zirvede. Bir başka Süper Lig 'de forma giymiş oyuncu Goran Pandev ise 37 yaş 319 gün ile en yaşlı kaptan konumunda yer alıyor. Pandev ve Eljif Elmas, Kuzey Makedonya ile ilk kez turnuvada yer alacak





En tecrübeli oyuncu Cristiano Ronaldo (173 maç)

Kadrolar içinde en çok A Milli Takım maçına çıkan isim Portekiz'den Cristiano Ronaldo oldu. Yıldız oyuncu 173 kez A Milli Takım forması giyerken 103 golle A Milli Takım maçları baz alındığı zaman en golcü ikinci oyuncu oldu.

Ronaldo aynı zamanda turnuva tarihinin 21 maçla en çok maça çıkan oyuncusu konumunda da yer alıyor.





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr