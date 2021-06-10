Futbolseverlerin heyecanla beklediği EURO 2020, yarın Türkiye ile İtalya arasında oynanacak karşılaşmayla başlıyor. Dev turnuvada izleyiciler kimi eski kimi yeni birçok uygulamaya tanık olacak.

Bu kurallardan bazıları şöyle:

Pasaport ve nüfus cüzdanı yanında olmayan futbolcu oynayamayacak

- Orijinal kupa törende, daha sonra kupanın kopyası verilecek.

- Şampiyona 40 altın, ikinciye 40 gümüş madalya ve hatıra flaması dağıtılacak.

- İki takım grubun son maçında eşit averaj ve gol sayısına sahip olursa sıralamayı belirlemek için penaltı atışı yapılacak.

- Sıralamada ikili averaj geçerli. Eşitlikte genel averaj.

- Bir maç oynanamaz veya yarım kalırsa bir sonraki gün oynanır veya devam ettirilir. Takımlar sahaya başka kadro çıkarabilir. Ancak cezalı veya yarım kalan maçta kırmızı kart görmüş oyuncu oynayamaz. Oyuncu değişikliği kaldığı yerden devam eder. Sarı kartlar geçerli olur.

- Bir takım 1 kaleci 12 oyuncu çıkartamazsa maç ertelenecek. Ertelenen bir maç 48 saat içinde oynanamazsa sahaya çıkamayan taraf aleyhine 0-3 olarak tescil edilecek.

- 26 kişilik kadroda 23 kişi listeye yazılabilir. 5+1 oyuncu değişikliği geçerli.

- Takımlar maçtan 75 dakika önce statta olmalı ve kadrolarını hakeme vermeli.

- Milli marşlar 90 saniye ile sınırlı.

- Her oyuncunun stada turnuvaya kayıtlı olduğu pasaport veya nüfus cüzdanını stadyumda yanında olmalı. Aksi takdirde oyuncuya oynama izni verilmez.

- 26 arasında numaralar taşınacak ve 1 numara mutlaka kalecilerden birinde olacak.

- Her takımda 2 adet numarasız ve isimsiz kaleci kazağı olmalı.

- Turnuva boyunca gerektiğinde sınırsız kaleci kadroya çağırılabilecek.

- Her takımın kulübesinde 18 kişi olabilir. Bunların 12'si oyuncu doktor dahil 6'sı görevli.

Yenilenen el kuralı uygulanacak

- Her takım için ayrıca teknik ekipman yardımı sağlayan 5 görevli için de kulübe arkasında yer ayrılacak. Ayrıca her takıma seyirciden ayrılmış kulübüye yakın bir yerden yerler verilecek.

- Her maç sonrası 1 oyuncu ve teknik direktör maçı ülkede yayınlayan kuruma ve diğer talepte bulunan yayıncılara saha içinde röportaj vermek zorunda.

- Ayrıca maçtan 15 dakika sonra teknik direktör en az 4 oyuncu ve maçın oyuncusu seçilen oyuncu Mix-Zone'da diğer yayın hakkı sahiplerine açıklama yapmakla yükümlü. Teknik direktörler maçtan 20 dakika sonra basın toplantısına çıkmak zorunda.

- IFAB'ın 2021/22 sezonu için yenilediği el kuralı turnuvada uygulanacak.

- Takımlar oyuncular arasında mesafe olması için 2 otobüs kullanacak. Daha sonra oluşabilecek bir durumda oyuncuların oturdukları yerler fotoğraflanması tavsiye ediliyor.

- Otellerde tüm ekip tek kişilik odalarda kalacak. İzole halde yemek yiyecek ve otel çalışanları ile mümkün olduğunca bir araya gelinmeyecek. Otelden ayrılma olmayacak.

- Takımlar ilk maçtan 5 gün önce kampa girecek. 24 saat önce maçın oynanacağı şehir veya maksimum 60 km uzaklıkta bir yerde olacak.

- Kaptanların pazı bantları UEFA tarafından verilecek.

- Maç öncesi ısınma önlükleri de UEFA tarafından sağlanacak.

- Stat çimlerinin sulanması 1 saat önce bitirilecek. İstisnalar için UEFA izni gerekiyor.

- 1 hakem, 2 yardımcı, 4. Hakem, yedek hakem, 1 VAR, 3 AVAR (biri ofsaytta görevli) 3 operatör

- VAR Merkezi Nyon'da.

- Hakemler çeyrek finale kadar İstanbul'da kampta kalacak. Çeyrek finalden itibaren Londra'ya taşınacak.

- Maça devam edemeyen hakem yerine 4. Hakem geçecek. Yardımcı devam edemezse 4. Hakem veya yedek hakem görev yapacak. Gerektiğinde 4. Hakem olmayabilecek.

(Kaynak: Ajansspor)