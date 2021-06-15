EURO 2020 F Grubu'nda oynanan Fransa-Almanya maçı paraşütlü protestoya sahne oldu.

Dev maçın başlamasına az bir süre kala bir kişi paraşüt ile mücadelenin oynanacağı sahaya indi. Alman futbolcu Toni Rudiger, inişten sonra iyi olduğundan emin olmak için protestocuya yaklaştı. Görevlilerin anında müdahalesi sayesinde karşılaşmada herhangi bir gecikme yaşanmadı.

Doğanın kirletilmesine tepki gösterdi

"Greenpeace" üyesi olduğu tahmin edilen protestocunun paraşütünde "Kick out oil" (Petrol dışarı) yazdığı göründü ve doğanın kirletilmesine tepki için böyle bir şey yaptığı öğrenildi.

(Not: Fotoğraflar The Sun'dan alınmıştır)