16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda üçüncü ve son maçların ardından üst tura kalan üçüncü takım, Hırvatistan oldu.

Gruptan çıkmayı önceden garantileyen iki takımdan İngiltere, Çekya'yı 1-0 yenerek 7 puan ve lider unvanıyla son 16 turuna yükseldi.

Diğer maçta, Hırvatistan, İskoçya'yı 3-1 mağlup ederek 4 puanla grup ikincisi olarak üst tura çıktı. Hırvatistan'dan daha az gol attığı için sıralamada altında kalan aynı averaja sahip Çekya, en iyi grup üçüncüleri arasına girerek üst turda yer aldı. Turnuvanın ev sahiplerinden İskoçya ise 1 puanla grup sonuncusu olarak turnuvadan elendi.