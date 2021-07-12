EURO 2020, İtalya'nın penaltılarda İngiltere'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması ile son buldu. Tamamlanan turnuvanın ardından en iyi 11 de açıklandı.

Turnuvanın en iyi takımında İtalya'dan Donnarumma, Chiellini ve Chiesa bulunurken finalist İngiltere'den ise Maguire, Shaw ve Sterling yer aldı. Danimarka'dan Maehle ve Dolberg ile Portekiz'den Cristiano Ronaldo, İsviçre'den Xhaka ve Fransa'dan Pogba ise diğer isimler oldular.

İşte EURO 2020'nin en iyi 11'i:

Donnarumma (İtalya), Maehle (Danimarka), Chiellini (İtalya) , Maguire (İngiltere), Shaw (İngiltere), Xhaka (İsviçre), Pogba (Fransa), Sterling (İngiltere), Chiesa (İtalya), Dolberg (Danimarka), Cristiano Ronaldo (Portekiz)