MENÜ

EURO 2020'de turnuvanın en iyi 11'i belli oldu

EURO 2020, İtalya'nın şampiyonluğu ile tamamlanırken turnuvanın en iyi 11'i de açıklandı. Turnuvanın takımında şampiyon İtalya'dan ve finalist İngiltere'den üçer oyuncu yer aldı.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 15:49 Son Güncelleme:
- A +
EURO 2020'de turnuvanın en iyi 11'i belli oldu

EURO 2020, İtalya'nın penaltılarda İngiltere'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması ile son buldu. Tamamlanan turnuvanın ardından en iyi 11 de açıklandı. 

Turnuvanın en iyi takımında İtalya'dan Donnarumma, Chiellini ve Chiesa bulunurken finalist İngiltere'den ise Maguire, Shaw ve Sterling yer aldı. Danimarka'dan Maehle ve Dolberg ile Portekiz'den Cristiano Ronaldo, İsviçre'den Xhaka ve Fransa'dan Pogba ise diğer isimler oldular. 

İşte EURO 2020'nin en iyi 11'i:

Donnarumma (İtalya), Maehle (Danimarka), Chiellini (İtalya) , Maguire (İngiltere), Shaw (İngiltere), Xhaka (İsviçre), Pogba (Fransa), Sterling (İngiltere), Chiesa (İtalya), Dolberg (Danimarka), Cristiano Ronaldo (Portekiz)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...