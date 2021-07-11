11 ülkedeki 11 şehrin ev sahipliğiyle düzenlenen tarihteki ilk Avrupa Futbol Şampiyonası’nda büyük gün geldi... Kupanın en büyük ev sahibi İngiltere, finalde İtalya ile kozlarını Başkent Londra’daki Wembley Stadı’nda paylaşacak. Büyük organizasyonlarda tek finalini ve tek şampiyonluğunu 1966’daki Dünya Kupası’nda Wembley’de müzesine götüren İngilizler, 55 yıl sonra bir ilki yaşayarak mutlu sona ulaşmak istiyor.

7 maçın 6’sı evinde!

Kaptan Harry Kane önderliğinde turnuvada bu akşamki maçla birlikte 7 karşılaşmanın 6’sını evinde oynamış olacak Ada temsilcisi, kalesindeki tek golü, yarı finalde 2-1 mağlup ettiği Danimarka’dan gördü. Diğer tarafta 4 Dünya Kupası sahibi olan ve 1 Avrupa Şampiyonluğu (1968) bulunan İtalya, 2000 ve 2012’de de bu organizasyonda final oynama başarısı gösterdi.





En son 2012’de çıktılar

Gök Mavililer, son finaline çıktığı EURO 2012’nin çeyrek finalinde İngilizleri, normal ve uzatmaları 0-0 biten mücadelenin penaltı atışlarında 4-2 devirmişti. Kaptan Chiellini ve Insigne’li İtalyanlar, İngilizleri 10 kez yendi, 9 kez berabere kaldı ve 8 kez mağlup oldu; attığı 31 gole karşılık da kalesinde 33 gol gördü. Bu akşam şampiyon olan UEFA’dan 10 milyon Euro, finalist de 7 milyon Euro kazanacak.





Mancini: Takımıma güveniyorum

2018 Dünya Kupası’na katılamayan İtalya’yı tekrar ayağa kaldıran isim olmayı başaran Roberto Mancini, Gök Mavililer’in başında 33 maçtır yenilmiyor. Son mağlubiyetini Eylül 2018’de Portekiz karşısında alan İtalya’da Mancini, “Neredeyse kimse başarabileceğimize inanmadı ama yine de finaldeyiz. İlk günden beri inanılmaz şeyler yapabileceğimize inandık. Takımıma çok güveniyorum ve bu şampiyonluğu hak ediyorlar” dedi.

Southgate: Gurur duyuyorum

Geçici olarak göreve geldiği İngiltere Milli Takımı’nda tam zamanlı olarak çalışmaya başlayan ve 2018 Dünya Kupası’nda ülkesine yarı final oynatan Gareth Southgate, EURO 2020’de şampiyon olarak tarihe geçmek istiyor. İngiltere’de adeta bir kahraman olarak gösterilen Southgate, “Biz çok özel bir ülkeyiz ve harika bir tarihe sahibiz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Kupayı alabilecek kapasiteye sahibiz” diye konuştu.

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