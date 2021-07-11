Euro 2020'de tarihi final! İskoçlar: Kurtar bizi Mancini
Euro 2020'de tarihi bir final yaşlanacak. Bir tarafta tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale kalan İngiltere, diğer tarafta Wembley'de güçlü rakibine karşı 33 maçlık yenilmezlik serisi ile gelen İtalya...Taraflı tarafsız herkesin bir favorisi var. İskoçlar ise İngilizleri değil İtalyanları destekliyor. İşte her yönü ile ilginç final...
Euro 2020'de dev bir final var. Hemen hemen tüm turnuvalara favori olarak giren, başta Premier Lig'de olmak üzere önemli takımlarda oyuncuları bulunan ama bir türlü başarılı olamayan İngiltere...Büyük turnuvalarda sadece 1966 Dünya Kupası'nı evinde kazanan İngilizler, tarihinde ilk kez bir Euro'da finale kaldı.
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Mancini ile her şey değişti
İtalya ise 2018 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybedince müthiş bir değişime gitti. Mancini ile hem yaş ortalaması düşen, hem de inanılmaz bir yenilmezlik serisi yakalayan Azzurriler, turnuva başından beri istim üzerinde.
Dünya rekoru peşinde...
Mancini yönetimindeki İtalya, 33 maçtır yenilmiyor ve 35 maçlık dünya rekoruna göz dikti. İspanya (2007-09) ve Brezilya (1993-96) 35 maçlık yenilmezlik serileri ile bu alanda ilk sırada yer alıyor.
Wembley ve Southgate detayı
İngiltere'nin avantajı kuşkusuz Wembley. Dünyanın en önemli stadyumlarından olan Wembley'de İngilizler, büyük turnuva maçı kaybetmedi ama elendiği ve hayal kırıklığı yaşadığı oldu. Euro 96'yı evinde düzenleyen İngiltere, favoriler arasında yer alıyordu. Yarı finale kadar iyi gelen İngilizler, Almanya'ya seri penaltı vuruşları elenirken Wembley'de penaltıyı kaçıran Gareth Southgate idi. Aynı Southgate, 25 yıl sonra yine İngiltere'yi finale çıkaran teknik adam oldu
'Football's coming home' / Futbol evine dönüyor...
Hem ülkemizde hem de dünyada bu maç için taraf olanlar var. İngiltere'yi destekleyen önemli bir kesim var. İlk kez Avrupa Şampiyonu olması büyük bir beklenti, aynı zamanda 'Football's coming home' / ' futbol evine dönüyor' sloganıyla İngilizler futbolun beşiği olduklarını yeniden hatırlatma peşindeler.
İngiltere Kraliçesi Elizabeth, EURO2020 finalinde İngiltere'nin İtalya ile oynayacağı maç öncesinde, teknik direktör Gareth Southgate'i ve takımı finale kaldıkları için tebrik etti ve maçta başarılar diledi
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1413920962953764874
İskoçlar: Kurtar bizi Mancini
İtalya'yı destekleyenler de az değil. Yarı final aşamasında Sterling'in tartışmalı penaltısı ile gönlü İtalya'ya kayan çok futbolsever oldu. Özellikle sosyal medya hesaplarında bu durumu dile getirdiler. İskoçlar ise İngilizlerin kazanmasını istemiyor. Hatta The National kapağında Roberto Mancini'yi "Cesur Yürek" filminin görseli ile paylaştı. Bu manşet, "Kurtar bizi Roberto, sen bizim son umudumuzsun..." ifadeleriyle paylaşıldı.
Turnuva boyunca sadece 1 gol yiyen İngilizlerin karşısında 12 golle en çok gol atan üç takım arasında yer alan ve en çok şut denemesinde bulunan İtalya yer alacak. Her yanı ile heyecanlı, çekişmeli ve tarihi bir final bizleri bekliyor olacak.
Atılan Gol
İtalya – 12
İngiltere – 10
Yenilen Gol
İngiltere – 1
İtalya – 3
Şut
İtalya – 98
İngiltere – 50
İsabetli Şut (İ.Şut Oranı)
İtalya – 26 (26.5%)
İngiltere – 21 (42%)
Pas Başarısı
İtalya – 86.9%
İngiltere – 86.8%
Topla Oynama
İngiltere – 54.2%
İtalya – 52.3%
Tolga Kuru / Fanatik.com.tr