Euro 2020'de 6 grupta toplam 12 maç geride kaldı. Finallerde mücadele eden 24 takım içinde gol atamayan sadece iki ülke kaldı. A Milli Takım ile birlikte İskoçya geride kalan maçlarda rakiplerine gol atamadı. A Milli Takım, son hafta maçını İsviçre ile yapacak. İskoçya ise son maçında Hırvatistan'ın rakibi olacak
En golcü takım İtalya
1. İtalya 6
2. Hollanda 5
3. Belçika 5
4. Portekiz 5
5. Almanya 4
6. Ukrayna 4
7. Avusturya 3
8. Çekya 3
9. Galler 3
10. Fransa 2
11. Polanya 2
12. Slovakya 2
13. Kuzey Makedonya 2
14. Rusya 1
15. Macaristan 1
16. Hırvatistan 1
17. İspanya 1
18. İsveç 1
19. İngiltere 1
20. Finlandiya 1
21. İsviçre 1
22. Danimarka 1
23. Türkiye 0
24. İskoçya 0
Euro 96'da gol atamamıştık
A Milli Takım, katıldığı Avrupa Şampiyonalarında sadece Euro 96'da gol atamamıştı. Fatih Terim yönetimindeki A Milli Takım, ilk kez yer aldığı finallerde 3 maçını da golsüz geçmişti. Euro 2000'de 3 gol atan Milliler, Euro 2008'de toplam 8 gol ve Euro 2016'da 2 gol kaydetmişti