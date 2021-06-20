MENÜ

Euro 2020'de sadece Türkiye ve İskoçya başaramadı

Euro 2020 grup aşamasında ilk iki hafta maçları tamamlandı. Gruplardan çıkacak takımların belirleneceği son hafta maçları öncesi gol atamayan sadece iki takım kaldı: Türkiye ve İskoçya

20 Haziran 2021, Pazar 01:17 Son Güncelleme:
- A +
Euro 2020'de sadece Türkiye ve İskoçya başaramadı

Euro 2020'de 6 grupta toplam 12 maç geride kaldı. Finallerde mücadele eden 24 takım içinde gol atamayan sadece iki ülke kaldı. A Milli Takım ile birlikte İskoçya geride kalan maçlarda rakiplerine gol atamadı. A Milli Takım, son hafta maçını İsviçre ile yapacak. İskoçya ise son maçında Hırvatistan'ın rakibi olacak

En golcü takım İtalya

1. İtalya 6

2. Hollanda 5

3. Belçika 5

4. Portekiz 5

5. Almanya 4

6. Ukrayna 4

7. Avusturya 3

8. Çekya 3

9. Galler 3

10. Fransa 2

11. Polanya 2

12. Slovakya 2

13. Kuzey Makedonya 2

14. Rusya 1

15. Macaristan 1

16. Hırvatistan 1

17. İspanya 1

18. İsveç 1

19. İngiltere 1

20. Finlandiya 1

21. İsviçre 1

22. Danimarka 1

23. Türkiye 0

24. İskoçya 0

Euro 96'da gol atamamıştık

A Milli Takım, katıldığı Avrupa Şampiyonalarında sadece Euro 96'da gol atamamıştı. Fatih Terim yönetimindeki A Milli Takım, ilk kez yer aldığı finallerde 3 maçını da golsüz geçmişti. Euro 2000'de 3 gol atan Milliler, Euro 2008'de toplam 8 gol ve Euro 2016'da 2 gol kaydetmişti

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...