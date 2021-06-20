Euro 2020'de 6 grupta toplam 12 maç geride kaldı. Finallerde mücadele eden 24 takım içinde gol atamayan sadece iki ülke kaldı. A Milli Takım ile birlikte İskoçya geride kalan maçlarda rakiplerine gol atamadı. A Milli Takım, son hafta maçını İsviçre ile yapacak. İskoçya ise son maçında Hırvatistan'ın rakibi olacak

En golcü takım İtalya

1. İtalya 6

2. Hollanda 5

3. Belçika 5

4. Portekiz 5

5. Almanya 4

6. Ukrayna 4

7. Avusturya 3

8. Çekya 3

9. Galler 3

10. Fransa 2

11. Polanya 2

12. Slovakya 2

13. Kuzey Makedonya 2

14. Rusya 1

15. Macaristan 1

16. Hırvatistan 1

17. İspanya 1

18. İsveç 1

19. İngiltere 1

20. Finlandiya 1

21. İsviçre 1

22. Danimarka 1

23. Türkiye 0

24. İskoçya 0

Euro 96'da gol atamamıştık

A Milli Takım, katıldığı Avrupa Şampiyonalarında sadece Euro 96'da gol atamamıştı. Fatih Terim yönetimindeki A Milli Takım, ilk kez yer aldığı finallerde 3 maçını da golsüz geçmişti. Euro 2000'de 3 gol atan Milliler, Euro 2008'de toplam 8 gol ve Euro 2016'da 2 gol kaydetmişti