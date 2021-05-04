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EURO 2020'de oyuncu sayısı 26'ya yükseltildi

Son dakika... UEFA, EURO 2020'de takımlardaki oyuncu sayısının 23'ten 26'ya yükseltildiğini açıkladı. Kadroların 1 Haziran tarihinde sunulması kararı verilirken takımların ilk maçtan önce ciddi sakatlık veya hastalık durumunda sınırsız değişiklik yapabilecekleri duyuruldu. Turnuva, 11 Haziran'da Türkiye-İtalya maçıyla start alacak.

04 Mayıs 2021, Salı 12:22 Son Güncelleme:
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EURO 2020'de oyuncu sayısı 26'ya yükseltildi

UEFA, EURO 2020'de takımlardaki oyuncu sayısının 23'ten 26'ya yükseltildiğini açıkladı. 

Kadroların 1 Haziran tarihinde sunulması kararı verilirken takımların ilk maçtan önce ciddi sakatlık veya hastalık durumunda sınırsız değişiklik yapabilecekleri duyuruldu. 

UEFA'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada; Euro 2020'de takımlar en fazla 26 oyuncu yer alacak. Kadro listeleri 1 Haziran'da sunulacak, ancak takımlar ilk maçtan önce ciddi sakatlık veya hastalık durumunda sınırsız değişiklik yapabilecek. Kaleciler her maçtan önce değiştirilebilir" ifadeleri kullanıldı.


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