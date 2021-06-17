EURO 2020'de kullanılan 5 penaltının 4'ü golle sonuçlanmadı
EURO 2020'de penaltı vuruşları adeta kabusa döndü. Şimdiye kadar verilen 5 penaltıdan 4'ünü futbolcular gole çeviremedi. Atışlardan sadece Portekizli Cristiano Ronaldo, topu ağlarla buluşturmayı başardı.
Avrupa Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gruplarda ikinci maçların oynandığı EURO 2020'de penaltılardaki başarısızlık dikkat çekti. Şimpiye kadar hakemler 5 kez beyaz noktayı gösterirken topun başına geçen futbolculardan 4'ü topu ağlara gönderemedi.
Penaltıdan gol atan tek isim Portekizli Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo, grubun ilk maçında ülkesinin Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği maçta penaltıdan takımının 2. golünü ağlara göndermişti. Danimarkalı Pierre-Emile Höjbjerg, Finlandiya karşısında kaleciyi geçemedi. Galler'in yıldızı Gareth Bale ise Milli Takımımız karşında kullandığı penaltıda topu üsten dışarı gönderdi.
İlgili Haberler
1 maçta 2 penaltı kaçtı
Son olarak Ukrayna'nın Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada her iki takımın futbolcuları penaltı vuruşundan yararlanamadı. Makedon futbolcu Ezgjan Alioski, kaleciyi geçemezken dönen topu ağlara gönderdi. Ukrayna'da ise Ruslan Malinovsky, penaltıdan yararlanamadı.