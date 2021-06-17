Avrupa Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gruplarda ikinci maçların oynandığı EURO 2020'de penaltılardaki başarısızlık dikkat çekti. Şimpiye kadar hakemler 5 kez beyaz noktayı gösterirken topun başına geçen futbolculardan 4'ü topu ağlara gönderemedi.

Penaltıdan gol atan tek isim Portekizli Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo, grubun ilk maçında ülkesinin Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği maçta penaltıdan takımının 2. golünü ağlara göndermişti. Danimarkalı Pierre-Emile Höjbjerg, Finlandiya karşısında kaleciyi geçemedi. Galler'in yıldızı Gareth Bale ise Milli Takımımız karşında kullandığı penaltıda topu üsten dışarı gönderdi.









1 maçta 2 penaltı kaçtı

Son olarak Ukrayna'nın Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada her iki takımın futbolcuları penaltı vuruşundan yararlanamadı. Makedon futbolcu Ezgjan Alioski, kaleciyi geçemezken dönen topu ağlara gönderdi. Ukrayna'da ise Ruslan Malinovsky, penaltıdan yararlanamadı.