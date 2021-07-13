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EURO 2020'de İngilizler sınıfta kaldı!

EURO 2020’nin en büyük ev sahibi İngiltere’deki final maçına olaylar damgasını vurdu. Binlerce İngiliz, biletsiz Wembley’e girdi. Holiganlar ise hem maç öncesi hem de sonrasında İtalyan taraftarlara saldırdı.

13 Temmuz 2021, Salı 12:10 Son Güncelleme:
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EURO 2020'de İngilizler sınıfta kaldı!

Geçen sezonki Şampiyonlar Ligi finalini koronavirüs sebebiyle Türkiye’de oynamak istemeyen ve Manchester City - Chelsea arasındaki maçı Portekiz’e aldırmayı başaran İngilizler, her açıdan kendilerine büyük kıyak geçilen EURO 2020’nin finalinde iyice kontrolden çıktı. Delta mutasyonunun en hızlı yayıldığı ve vaka sayısının günlük 50 bini bulduğu İngiltere’de final günü tam bir kaos yaşandı; sokaklar çöplüğe dönüştü. Danimarka ile oynanan yarı finalde Vikingler’i desteklemeye gelen bir aileye saldıran holiganlar, bu kez de İtalyanlar’ı hedef aldı.

Virüs ve güvenlik endişesi

Normalde maksimum 67 bin 500 kişinin maçı izleyeceği Wembley’de binlerce İngiliz, güvenlik bariyerlerini aşarak stada girdi. Virüsü taşıyıp taşımadığı bilinmeyen kişiler, finali izlemeyi başardı. İşin güvenlik kısmında ise bir felaketin yaşanmaması tamamen şanstı.

Maçta sahaya dalan bir kişi, uzun uğraşlar sonucunda yakalandı.

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