Geçen sezonki Şampiyonlar Ligi finalini koronavirüs sebebiyle Türkiye’de oynamak istemeyen ve Manchester City - Chelsea arasındaki maçı Portekiz’e aldırmayı başaran İngilizler, her açıdan kendilerine büyük kıyak geçilen EURO 2020’nin finalinde iyice kontrolden çıktı. Delta mutasyonunun en hızlı yayıldığı ve vaka sayısının günlük 50 bini bulduğu İngiltere’de final günü tam bir kaos yaşandı; sokaklar çöplüğe dönüştü. Danimarka ile oynanan yarı finalde Vikingler’i desteklemeye gelen bir aileye saldıran holiganlar, bu kez de İtalyanlar’ı hedef aldı.

Virüs ve güvenlik endişesi

Normalde maksimum 67 bin 500 kişinin maçı izleyeceği Wembley’de binlerce İngiliz, güvenlik bariyerlerini aşarak stada girdi. Virüsü taşıyıp taşımadığı bilinmeyen kişiler, finali izlemeyi başardı. İşin güvenlik kısmında ise bir felaketin yaşanmaması tamamen şanstı.

Maçta sahaya dalan bir kişi, uzun uğraşlar sonucunda yakalandı.