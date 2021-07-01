Dünya futbolunda söz sahibi ülkelerin başında gelen İngiltere, buna rağmen Milli Takım seviyesinde 55 yıldır şampiyonluk yaşayamıyor... Müzesinde sadece, EURO 2020’nin yarı finalleri ile finaline de ev sahipliği yapacağı Wembley Stadı’nda kazandığı 1966’daki Dünya Kupası bulunan İngilizler, yeniden hayal kurmaya başladı. 1966’da Batı Almanya’yı yenerek futboldaki en büyük başarısını elde eden Ada temsilcisi, EURO 2020’nin çeyrek finalinde Almanlar’ı 2-0’la geçerek, rakibini ilk kez büyük bir turnuvada eledi.

Roma’da oynayacaklar

Ada basını, Milli Takım’ın başarısını manşetlerine taşıdı. Teknik direktörü Gareth Southgate yönetiminde 2018 Dünya Kupası’nda yarı finali gören Harry Kane ve Sterling gibi yıldızları kadrosunda bulunduran İngiltere, Roma Olimpiyat Stadı’ndaki çeyrek finalde 3 Temmuz’da Ukrayna’yı devirerek önce yarı final daha sonra da finale çıkarak şampiyon olmak istiyor.

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