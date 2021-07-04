EURO 2020'de yarı final ve final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Yarı finalde UEFA, Felix Brych ve Danny Makkelie'ye görev verdi.

Brych, yarı finalin ilk ayağı İtalya - İspanya maçında görev yapacakken Danny Makkelie ise İngiltere - Danimarka maçında düdük çalacak.

Finalde ise lobilerin de etkisiyle son turnuvası olan Hollandalı Björn Kuipers'in düdük çalacak. İngiltere'ye davet edilen hakemimiz Cüneyt Çakır ve ekibi ise atamalar sonrası Türkiye'ye dönüyorlar.