EURO 2020'de final hakemi Kuipers! Cüneyt Çakır geri dönüyor!
EURO 2020'de finaller etabında hakemler belli olurken İtalya - İspanya maçında Felix Brych, diğer yarı finalde ise İngiltere - Danimarka maçında Danny Makkelie düdük çalacak. Finalde ise UEFA, lobilerin etkin olması ile son büyük turnuvasını geçiren Hollandalı Björn Kuipers'e görev verirken gururumuz Cüneyt Çakır ve ekibi Türkiye'ye geri dönmek durumunda kaldılar.
EURO 2020'de yarı final ve final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Yarı finalde UEFA, Felix Brych ve Danny Makkelie'ye görev verdi.
Brych, yarı finalin ilk ayağı İtalya - İspanya maçında görev yapacakken Danny Makkelie ise İngiltere - Danimarka maçında düdük çalacak.
Finalde ise lobilerin de etkisiyle son turnuvası olan Hollandalı Björn Kuipers'in düdük çalacak. İngiltere'ye davet edilen hakemimiz Cüneyt Çakır ve ekibi ise atamalar sonrası Türkiye'ye dönüyorlar.