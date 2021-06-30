EURO 2020'de Covid-19 alarmı
EURO 2020'de İtalya'nın başkenti Roma, Ukrayna ile İngiltere arasındaki çeyrek final mücadelesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken özellikle İngiltere'de yayılım gösteren Covid-19'un Delta Varyantı nedeniyle önlemler artırılmış durumda.
EURO 2020'nin çeyrek final etabında Ukrayna ile İngiltere, İtalya'nın başkenti Roma'da karşı karşıya gelecekler. Hindistan'da ortaya çıkan ve özellikle Avrupa'da İngiltere'de yayılım gösteren Covid-19'un Delta Varyantı nedeniyle maç öncesi önlemler artırılmış durumda.
İngiliz Hükümeti, Delta Varyantı yayılımı nedeniyle vatandaşlarına Roma'ya gidilmemesi çağrısında bulundu. Konuya ilişkin İtalyan makamları da teyakkuza geçmiş durumda.
İtalya İçişleri Bakanlığı, İngiltere'den gelecek olan misafirler konusunda çok sıkı kontroller yapılacağı bilgisini paylaştı.