EURO 2020'de kaçan penaltılar dikkat çekiyor. Son olarak İsviçreli Rodriguez, son 16 turunda oynanan Fransa maçında penaltı vuruşundan yaralanamadı.

28 yaşındaki futbolcunun atamadığı penaltı sonrası turnuvada kaçan penaltı sayısı 7'ye yükselmiş oldu. Şimdiye kadar turnuvada 14 penaltı kararı verilen kupada Rodriguez dışında Danimarkalı Pierre Emile Hojbjerg, Ukraynalı Malinovskyi, Galli Gareth Bale, İspanyol Gerard Moreno, Alvaro Moreno ve Makedon Alioski penaltı vuruşunu gole çeviremediler.

Zirvede Ronaldo var

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 3 penaltı golüyle turnuvada hem en çok penaltı kullanan hem de en çok penaltıyı gole çeviren oyuncu konumunda.