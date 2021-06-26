Euro 2020: Üçlü savunma turnuvası

Euro 2020'de grup aşaması geride kalırken oynanan 36 maçta en çok göze çarpan taktiksel değişim, üçlü savunma (zaman zaman beşli savunma) sistemleri oldu. Genellikle favori olamayan takımların kullanmasına alışkın olunan, rakiplerine fazla boşluk/alan vermeyen bu sistemi Hollanda, Almanya, Belçika gibi takımların da değerlendirmesi adeta bir 'moda' halini almasını sağladı.

The Athletic'in hazırladığı rapora göre geride kalan 36 maça 26 takım üçlü savunma ile (3-4-3, 3-1-4-2, 3-4-1-2, 3-5-2 gibi) çıkarken 5'li savunma ile çıkan 4 takım oldu. Eski yıllarda baskın formasyon olarak 4-3-3 ya da 4-2-3-1 yer alıyordu. Hatta son dönemde 4-4-2 oynayan teknik adamlara da farklı bir sistemle oynuyor gözüyle bakılıyordu. Euro 2020'de ise bu sistemler yine revaçta ama eskisi kadar baskın konumda yer almıyorlar

Dumfries öne çıktı

3'lü savunma hattı ile oynayan Hollanda, grup aşamasının en golcü takımı oldu. Hollanda 8 gol atarken en çok göze çarpan isim sağ kanadı adeta otobana çeviren Dumfries oldu. PSV forması giyen Denzel Dumfries, 2 gol ile takımına önemli katkı verirken bir penaltı kazandırdı bir golün de oluşumunda büyük katkı verdi.





Conte çok kullanıyor, Süper Lig'de Sumudica ve Çağdaş Atan...

Avrupa'nın büyük takımlarında özellikle Inter'de şampiyon olan Conte'nin çok kullandığı hatta Premier Lig'de Chelsea ile başarılı olurken yine denediği bu sistemi Bundesliga ekipleri de deniyor. Ülkemizde özellikle Gaziantep FK takımında görev yaparken Sumudica'nın benzer diziliş ile maçlara başladığı ve rakiplerine farklı geldiği de biliniyor. Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ı da kullandığı üçlü savunma sisteminde bek pozisyonunda oynayan isimlerin rolü çok önemli. Çünkü bu bölgede oynayacak oyuncuların tüm kanadı kullanması gerekiyor



