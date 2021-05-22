Avrupa futbolunu EURO 2020 heyecanı sardığı bu dönemde milli takımımızla bu heyecana biz de ortak oluyoruz. Tarihinde 5. kez bu turnuvada boy gösterecek milli takımımızın ilklerini ele aldık. Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçı ilk puan aldığı maç, ilk galibiyetini aldığı maç, ilk golünü atan futbolcusu, ilk maça çıkan teknik direktörü, ilk gol yiyen kalecisi, ilk kırmızı kart gören futbolcusu ve daha fazlası burada...

İşte Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilkleri...

İlk katıldığı turnuva: EURO 1996 (İngiltere)

İlk gol attığı maç: İtalya-Türkiye: 2-1 (EURO 2000)

İlk puan aldığı maç: Türkiye-İsveç: 0-0 (EURO 2000)

Turnuvada elde ettiği ilk galibiyet: Türkiye-Belçika: 2-0 (EURO 2000)

Turnuvada aldığı ilk yenilgi: Hırvatistan-Türkiye: 1-0 (EURO 1996)

Turnuvada aldığı ilk beraberlik: Türkiye-İsveç: 0-0 (EURO 2000)

Türkiye'nin başında maça çıkan ilk teknik direktör: Fatih Terim (Hırvatistan-Türkiye - EURO 1996)

Turnuvada gol atan ilk futbolcu: Okan Buruk (İtalya-Türkiye 2-1 EURO 2000)

Turnuvada asist yapan ilk futbolcu: Sergen Yalçın (İtalya-Türkiye 2-1 EURO 2000)

Turnuvada gol yiyen ilk kaleci: Rüştü Reçber (Hırvatistan-Türkiye - EURO 1996)

Turnuvada kırmızı kart gören ilk futbolcu: Alpay Özalan (Portekiz-Türkiye EURO 2000)

Turnuvada düdük çalan ilk Türk hakem: Hilmi Ok (Hollanda-Çekoslavakya - EURO 1980)