Avrupa futbolunu EURO 2020 heyecanı sardığı bu dönemde milli takımımızla bu heyecana biz de ortak oluyoruz. Tarihinde 5. kez bu turnuvada boy gösterecek milli takımımızın enlerini ele aldık. Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki en iyi derecesi, en çok forma giyen futbolcusu, en çok turnuvada yer alan futbolcu, en çok gol atan futbolcusu, en çok maça çıkan teknik direktörü burada...

İşte Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki enleri...

En son katıldığı turnuva: EURO 2016 (Fransa)

Turnuvada aldığı en iyi derece: Yarı Final - EURO 2008

Turnuvada en çok gol attığı maç: Türkiye-Çek Cumhuriyeti: 3-2 (EURO 2008)

Turnuvada grupta en çok puan topladığı turnuva: 6 puan - EURO 2008

Turnuvada en çok gol yediği maç: İspanya-Türkiye: 3-0 (EURO 2016)

Turnuvada elde ettiği en son galibiyet: Türkiye-Çek Cumhuriyeti: 2-0 (EURO 2016)

Turnuvada aldığı en son yenilgi: İspanya-Türkiye: 3-0 (EURO 2016)

Turnuvada aldığı en son beraberlik: Türkiye-İsveç: 0-0 (EURO 2000) / EURO 2008 çeyrek finalinde penaltılarla tur atladığımız Hırvatistan maçı baz alınmamıştır*

En çok turnuvaya katılan futbolcu: Rüstü Reçber - 3 kez (1996-2000-2008)

En çok forma giyen futbolcu: Rüstü Reçber - 9 kez

En çok gol atan futbolcu: Semih Şentürk - 3 gol

En çok turnuvaya katılan teknik direktör: Fatih Terim - 3 kez (1996-2008-2016)

En çok maça çıkan teknik direktör: Fatih Terim - 11 kez