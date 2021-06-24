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EURO 2020 son 16 eşleşmeleri belli oldu! Almanya-İngiltere...

Grup maçlarının tamamlanması sonrasında EURO 2020 son 16 turunda tarihi bir eşleşme gerçekleşti. Avrupa futbolunda ezeli rakipler olarak bilinen ve geçmişte tarihi maçlara sahne olan İngiltere ile Almanya son 16 turunda çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

24 Haziran 2021, Perşembe 00:11 Son Güncelleme:
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EURO 2020 son 16 eşleşmeleri belli oldu! Almanya-İngiltere...

EURO 2020'de grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Avrupa futbolunun iki ezeli rakibi İngiltere ile Almanya çeyrek final mücadelesi verecek.

Son 16 turunun bir başka dikkat çeken maçları ise İspanya - Hırvatistan ile Belçika - Portekiz karşılaşmaları oldu.

İşte son 16 turu maçları

Galler - Danimarka

İtalya - Avusturya

Hollanda - Çekya 

Belçika - Portekiz 

Hırvatistan - İspanya 

Fransa - İsviçre

Almanya - İngiltere  

İsveç - Ukrayna

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