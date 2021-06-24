EURO 2020 son 16 eşleşmeleri belli oldu! Almanya-İngiltere...
Grup maçlarının tamamlanması sonrasında EURO 2020 son 16 turunda tarihi bir eşleşme gerçekleşti. Avrupa futbolunda ezeli rakipler olarak bilinen ve geçmişte tarihi maçlara sahne olan İngiltere ile Almanya son 16 turunda çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.
EURO 2020'de grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Avrupa futbolunun iki ezeli rakibi İngiltere ile Almanya çeyrek final mücadelesi verecek.
Son 16 turunun bir başka dikkat çeken maçları ise İspanya - Hırvatistan ile Belçika - Portekiz karşılaşmaları oldu.
İşte son 16 turu maçları
Galler - Danimarka
İtalya - Avusturya
Hollanda - Çekya
Belçika - Portekiz
Hırvatistan - İspanya
Fransa - İsviçre
Almanya - İngiltere
İsveç - Ukrayna