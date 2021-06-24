EURO 2020 son 16 eşleşmeleri belli oldu! Almanya-İngiltere...

EURO 2020'de grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Avrupa futbolunun iki ezeli rakibi İngiltere ile Almanya çeyrek final mücadelesi verecek.

Son 16 turunun bir başka dikkat çeken maçları ise İspanya - Hırvatistan ile Belçika - Portekiz karşılaşmaları oldu.

İşte son 16 turu maçları

Galler - Danimarka

İtalya - Avusturya

Hollanda - Çekya

Belçika - Portekiz

Hırvatistan - İspanya

Fransa - İsviçre

Almanya - İngiltere

İsveç - Ukrayna