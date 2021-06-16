EURO 2020 (ÖZET) İtalya - İsviçre maç sonucu: 3-0

Türkiye’nin yer aldığı A Grubu’nda İtalya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren İtalya, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve 6 puana ulaştı. Manuel Locatelli (2) ve Ciro Immobile'nin golleriyle sonuca giden ve son 16’ya yükselmeyi garantileyen ilk takım olan Roberto Mancini'nin ekibi, yenilmezlik serisini de 29 maça yükseltti.

Lider İtalya, A Grubu'ndaki son maçında 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda Galler'i konuk edecek. İsviçre ise aynı gün ve aynı saatte Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye ile karşılaşacak.

Gol yemeden üst üste 10. galibiyetini alan İtalya, grupta 2’de 2 yaparak EURO 2020’de son 16 turuna çıkmayı garantileyen ilk takım oldu.

19. dakikada İtalya'nın Giorgio Chiellini ile attığı gol, VAR kontrolü sonrası elle oynama sebebiyle iptal edildi.

İtalya'da sakatlanan kaptan Chiellini, 25. dakikada yerini Acerbi'ye bıraktı.

26. dakikada sağ kanattan atağı sürükleyen Berardi, son çizgiye kadar inip topu ortaya çıkardı. Geriden gelen Locatelli, altı pasta topa dokunarak İtalya’nın 1-0 öne geçmesini sağladı.

Locatelli, 52. dakikada kendisinin ve İtalya’nın 2. golünü kaydetti. Barella’nın pası sonrası kaleyi cepheden gören Locatelli, ceza yayından yaptığı vuruşla topu kaleci Sommer’in bakışları altında filelere gönderdi.

İtalya, Immobile’nin 89. dakikada ceza sahasının dışından attığı golle mücadeleyi 3-0 kazandı.