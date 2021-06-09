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EURO 2020 öncesi Türkiye mercek altında... Fransızların gözü Hakan'da

Euro 2020 öncesinde milli takımımızı mercek altına alan Fransız basını Hakan Çalhanoğlu'nu izlenmesi gereken futbolcular arasında gösterdi.

09 Haziran 2021, Çarşamba 22:03 Son Güncelleme:
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EURO 2020 öncesi Türkiye mercek altında... Fransızların gözü Hakan'da

Euro 2020 öncesinde Fransız basınından le10sport, milli takımımız mercek altına aldı.

Türkiye'nin iyi bir nesil yakaladığının vurgulandığı haberde 2 senedir milli takımımızın mükemmel bir seviyeye ulaştığı belirtildi. 2019'daki 2-0'lık Fransa galibiyetinin bu durumun kanıtı niteliğinde olduğundan bahsedildi. Fransızlar millilerin savunmasına da övgüler yağdırırken, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz ile iyi bir defans hattına sahip olduğunu vurguladı.


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Hakan Çalhanoğlu'na dikkat çektiler

Burak Yılmaz önderliğinde Türkiye'nin turnuvaya hazır olduğunu belirten Fransız basını, Hakan Çalhanoğlu'na da ayrı bir parantez açıp onu izlenmesi gereken futbolcular arasında gösterdi. Ayrıca, Hakan'ın Milan'da Zlatan Ibrahimovic ile yakaladığı uyumu milli takımda bu yaz Burak Yılmaz ile yakalayabileceğinden bahsedildi.

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