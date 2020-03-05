EURO 2020 öncesi milli kâbus! Şok üstüne şok...

A Milli Takımımız’da, 12 Haziran’da başlayacak EURO 2020 finalleri öncesi kadrodaki önemli oyuncuların şanssız sakatlıklarına bir yenisi daha eklendi. Geçen hafta sonu Schalke 04’te forma giyen Ozan Kabak’ın kalçasından yaşadığı ciddi sakatlığın hemen ardından önceki gün geç saatlerde Türk futbolu bir başka kötü haberle üzüldü. Ülkemizi İngiltere Premier Ligi’nde Everton’dan kiralık olarak Crystal Palace’ta temsil eden Cenk Tosun’un, önceki günkü idmanda dizinden sakatlandığı öğrenildi. Dizi şişen ve sağlık ekibinin ilk kontrollerinin hemen ardından MR’a sokulan Cenk’in, çapraz bağlarının koptuğu bildirildi.

İyileşme süreci 6 ay

Sezonu kapatan golcü futbolcunun ne yazık ki EURO 2020 finallerinde de yer alamayacağı bildirildi. Son kontroller sonrasında 1 hafta içinde ameliyat masasına yatması beklenen 28 yaşındaki futbolcunun iyileşme sürecinin 6 ay sürmesi beklenirken, Ozan’ın da akşam saatlerinde durumu netleşti. Kalçasına ağır bir darbe alan milli oyuncumuzun, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Merih ve Yusuf’tan sonra Cenk’in de turnuvaya yetişmesi zor gözükürken, Ozan’ın da dönüşü için şimdiden bir şey söylemenin çok zor olduğu konuşuluyor.

Ağır sakatlık yaşayan diğer oyuncularımız

Abdülkadir Ömür (25 Ağustos 2019) Durumu: Döndü

Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Süper Lig’de henüz sezonun başında, 25 Ağustos 2019’daki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında dizinden sakatlandı. Daha sonra Abdülkadir’in sol dizinde menisküs yırttığı olduğu tespit edildi. Ameliyat olan genç futbolcu, ligde Trabzon’un, 29 Şubat’ta Rizespor’la oynadığı mücadelede sahalara dönüş yaptı.

Dorukhan Toköz (6 Ekim 2019) Durumu: Döndü

A Milli Takım orta sahasının önemli oyuncularından Dorukhan Toköz, takımı Beşiktaş’ın 6 Ekim 2019’da Alanyaspor’la oynadığı mücadelede sakatlandı. Diz kıkırdak zedelenmesi sebebiyle hiç hesapta olmayan ağır bir sakatlık yaşayan Dorukhan, geçtiğimiz ay başında idmanlara bireysel olarak başladı. Dorukhan’ın gelecek hafta takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Kenan Karaman (20 Ekim 2020) Durumu: Döndü

Milliler’in forvetlerinden biri olan Kenan Karaman, takımı Fortuna Düsseldorf’un, 19 Ekim 2019’da oynadığı Mainz maçının ardından ağır bir zatürre hastalığına yakalandı. Uzun süren tedavisi sonrası Kenan, 22 Şubat’ta 2-0 kazandıkları Freiburg maçında sahalara döndü ve 6 gün sonra da Hertha Berlin’le 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada 2 gol birden attı.

Yusuf Yazıcı (21 Aralık 2019) Durumu: Tedavide

Fransa’da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, 21 Aralık 2019’da Monaco ile oynadıkları maçta dizinden sakatlandı ve çapraz bağları koptu. Hemen ameliyat olan Yusuf’un tedavisi sürüyor. Milli oyuncu, EURO 2020’ye yetişmek için büyük çaba sarf ediyor ancak yakın çevresi, daha büyük bir sakatlık yaşamaması adına kariyerini riske atacak bir hamlede bulunmasını istemiyor.

Merih Demiral (12 Ocak 2020) Durumu: Tedavide

EURO 2020 elemelerindeki harika performansıyla finallere gitmemizde başrolü oynayan isimlerden Merih Demiral, Juventus’un 12 Ocak 2020’de Roma ile oynadığı maçta dizinden sakatlandı. Çapraz bağları kopan ve hemen ameliyata alınan Merih’in tekrar sahalara dönmesi adına tedavisi tüm hızıyla sürüyor. Ancak finallere kadar hazır hale gelmesi çok zor gözüküyor.

Nazım Sangare (13 Ocak 2020) Durumu: Tedavide

Son iki sezonda büyük bir çıkış yakalayan ve A Milli Takımımız’ın kadrosunda kendisine yer bulan Nazım Sangare, kulübü Antalya’nın devre arası kampında çapraz bağ sakatlanması yaşadı. Hemen tedavi altına alınan Sangare, henüz ikinci yarıda tek bir resmi maça çıkamadı. Takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışan sağ bekin, 1 ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

Güneş: Esas olan takımdır

A Milli Takımımız’ın teknik direktörü Şenol Güneş, Uluslar Ligi kura çekiminin ardından sakatlıklar hakkında da konuştu. Güneş, “Ozan’ın ciddi bir sakatlığı yok. Yusuf’un sahalara dönüşü net değil. Merih iyileşir ama dönüşü nasıl olur, bilemiyoruz. Abdülkadir maçlara başladı. Dorukhan, iyi gidiyor. Kenan Karaman, sakatlıktan döndü. Daha önce bizimle beraber olan Hasan Ali de sahalara döndü. Yeni oyuncular varsa takviye açısından onları düşüneceğiz. Sangare var, sakatlığı geçti. Daha zamanımız var, takip ediyoruz. Emre Akbaba döndü ve performans olarak daha iyiye gidiyor. Daha sayacağım bir çok isim var. Tek tek bakmak doğru değil. Bütün oyuncular önemli, hepsine çok değer veriyoruz. Ama esas olan takımdır” ifadelerini kullandı.