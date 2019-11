Türkiye'nin Avrupa Şampiyonasına gitmesine artık ramak kaldı. Bu akşam saat 20:00'de oynanacak İzlanda maçından bir puan almamız halinde EURO 2020'ye gitmeyi garantiliyoruz. Eğer İzlanda ve Andorra'yı mağlup edersek gruptan lider çıkmayı garantileyeceğiz. Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynanacak Türkiye - İzlanda maçın öncesi futbolseverler EURO 2020 ne zaman başlayacak, nerede oynanacak? EURO 2020 statüsü nasıl olacak? Gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte EURO 2020 hakkında bilmeniz gerekenler...

EURO 2020 MAÇLARI HANGİ ŞEHİRLERDE OYNANACAK?

Grup maçları, son 16, yarı final ve final: Londra (İngiltere)

Grup maçları ve çeyrek final: Münih (Almanya), Bakü (Azerbaycan), Sankt-Peterburg (Rusya), Roma (İtalya)

Grup maçları ve son 16: Kopenhag (Danimarka), Bükreş (Romanya), Amsterdam (Hollanda), Dublin (İrlanda), Bilbao (İspanya), Budapeşte (Macaristan), Glasgow (İskoçya)

A Grubu: Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Sankt-Peterburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda)

F Grubu: Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan)

EURO 2020 FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Avrupa Şampiyonası Finali'nin daha önce Brüksel'de oynanacağı açıklanmıştı. Ancak burada yapılacak stadın gecikmesi nedeniyle final İngiltere'ye alındı. Final 12 Temmuz 2020'de Wembley Stadı'nda oynanacak.

2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI NEREDE OYNANACAK?

Ocak 2013'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan UEFA İcra Komitesi toplantısında, 'Avrupa için Avrupa Futbol Şampiyonası' prensibi doğrultusunda Euro 2020'ye, 13 ülkenin ev sahipliği yapmasına karar verilmişti.

Almanya

Azerbaycan

Danimarka

Hollanda

İngiltere

İrlanda

İskoçya

İspanya

İtalya

Macaristan

Romanya

Rusya

EURO 2020 STATÜSÜ NASIL OLACAK?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası tam 13 ev sahibinin katılımıyla oynanacak. Yani maçlar 13 farklı ülkede gerçekleştirilecek. Peki bu 13 ülke Euro 2020'ye doğrudan mı katılacak? Bu sorunun yanıtı hayır. Hiçbir ev sahibi turnuvaya direkt katılamayacak. Euro 2020'ye katılacak takım sayısı 24. Avrupa'daki 55 ülke de eleme maçları oynayarak bu 24 ülkenin içinde olmaya çalışacak.

20 takım elemelerden gelecek!

UEFA üyesi 55 ülke 10 gruba bölünecek. 5 grup 6 takımlı, 5 grup ise 5 takımlı olacak. Grup maçları Mart 2019'dan itibaren oynanmaya başlayacak. 10 grupta ilk iki sıraya alan takımlar (toplam 20) Euro 2020'ye katılım hakkını elde edecek.

Geriye 4 takım kalacak. İşte UEFA Uluslar Ligi'nin Euro 2020'yle olan ilişkisi de bu noktada başlıyor. Son 4 takım belirlenirken UEFA Uluslar Ligi'nde A, B, C ve D Ligleri'nde gruplarını lider olarak tamamlayan toplam 16 ülke play-off oynayacak. Her ligin grup liderleri kendi aralarında play-off oynayacak. Yani A Liginde 4 grubun liderleri birbirleriyle eşleşecek. Eğer grup liderleri arasında zaten Euro 2020'ye gitme hakkı elde etmiş takımlar varsa bunların yerine A Ligi'nde geriye kalan takımların arasında en çok puan alan takım ya da takımlar play-off'a dahil edilecek.

4 takım Play-Off ile belirlenecek

Örneğin A Ligi'nde gruplarından lider olan takımlardan Euro 2020 hakkını elde etmiş takımlar çıkarılacak. Bunların yerine A Ligi'nde gruplarında ikinci olmuş takımlardan en yüksek puana sahip takım ya da takımlar ilk 4'ü tamamlayacak. Bu takımlar mini bir turnuva oynayacak ve finalde kazanan takım Euro 2020'ye gitme hakkını elde edecek. Aynı şekilde B, C ve D liglerinde de aynı statü uygulanacak ve her ligden kazanan 1'er takım Euro 2020'nin yolunu tutacak. Yani A, B, C ve D Ligleri'nden birer olmak üzere toplam 4 takım daha Euro 2020'ye katılım hakkı elde edecek.