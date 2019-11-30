EURO 2020 ne zaman başlayacak? EURO 2020 statüsü nasıl olacak?

A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edeceği rakipleri, Romanya'nın başkenti Bükreş'te belli oldu. ROMEXPO'da gerçekleştirilen finallerin kura çekiminde Türkiye'yi TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu üyeleri Alkın Kalkavan ve Selim Soydan, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş temsil etti.

Eşleşmeler sonucunda, A Milli Takımımız A Grubu'nda yer aldı. Ay- yıldızlılar, turnuvanın açılış karşılaşmasında İtalya'yla karşılaşacak.

Bükreş'te çekilen kuralar sonucunda 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: TÜRKİYE, İtalya, Galler, İsviçre

B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C Grubu: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Play-Off D Galibi

D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Çekya, Play-Off C Galibi

E Grubu: İspanya, İsveç, Polonya, Play-Off B Galibi

F Grubu: Fransa, Portekiz, Almanya, Play-Off A Galibi

EURO 2020 STATÜSÜ NASIL OLACAK?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası tam 13 ev sahibinin katılımıyla oynanacak. Yani maçlar 13 farklı ülkede gerçekleştirilecek. Peki bu 13 ülke Euro 2020'ye doğrudan mı katılacak? Bu sorunun yanıtı hayır. Hiçbir ev sahibi turnuvaya direkt katılamayacak. Euro 2020'ye katılacak takım sayısı 24. Avrupa'daki 55 ülke de eleme maçları oynayarak bu 24 ülkenin içinde olmaya çalışacak.