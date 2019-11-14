EURO 2020 kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada?

EURO2020 kura çekimi, milli takımımız ile birlikte birçok ulusal takımın kaderini belirleyecek. EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım, grubunu ikinci sırada tamamlayarak finallere katılmaya hak kazandı. Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova'nın olduğu grupta 10 maçta 23 puan toplama başarısı gösteren milliler, bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Tek mağlubiyetini İzlanda deplasmanında alan A Milli Takım, rakip filelere 18 gol atarken, kendi ağlarında ise yalnızca 3 gol gördü.

Türkiye kaçıncı torbada yer alacak?

H Grubu'nda 2. sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, EURO 2020 kura çekiminde 3. torbada yer alacak. Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, Rusya, İsveç, Ukrayna ve Portekiz yer alıyor.

EURO 2020 kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00’de Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilecek. ROMEXPO Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak. Kura çekiminin saat ve yayın bilgileri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak. Açılış maçının İtalya’daki Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.

4 takım Play-Off’tan gelecek

Söz konusu şehirlerin, hangi gruptaki maçlara ev sahipliği yapacağı önceden belirlenirken, söz konusu yerlerin ülkeleri finallere katılması durumunda, o grupta yer alacak. Gruplardaki diğer takımların belirleneceği kura çekimi 30 Kasım 2019’da Romanya’nın Bükreş kentinde gerçekleşecek. Play-Off’tan gelecek muhtemel takımların gruptaki yerleri de burada belirlenecek.

EURO 2020’nin oynanacağı ülkeler

EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı şehirler şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)