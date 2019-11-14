EURO 2020 kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada?
EURO 2020 finalleri kura çekimi öncesi son dakika bilgilerini aktarıyoruz. EURO 2020 Elemeleri’ne İzlanda maçında aldığı beraberlikle finallere katılmayı garantileyen Milli Takımımız, son maçında Andorra'yı 2-0'la geçti. H Grubu'nda Fransa lider, Şenol Güneş'in öğrencileri ise 2. sırada yer aldı. Şimdi gözler kura çekimine döndü. Futbolseverler ''EURO 2020 kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Bu soruya yanıt olabilecek içerikler ve diğer detayları aşağıda bulabilirsiniz.
EURO2020 kura çekimi, milli takımımız ile birlikte birçok ulusal takımın kaderini belirleyecek. EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım, grubunu ikinci sırada tamamlayarak finallere katılmaya hak kazandı. Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova'nın olduğu grupta 10 maçta 23 puan toplama başarısı gösteren milliler, bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Tek mağlubiyetini İzlanda deplasmanında alan A Milli Takım, rakip filelere 18 gol atarken, kendi ağlarında ise yalnızca 3 gol gördü.
Türkiye kaçıncı torbada yer alacak?
H Grubu'nda 2. sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, EURO 2020 kura çekiminde 3. torbada yer alacak. Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, Rusya, İsveç, Ukrayna ve Portekiz yer alıyor.
EURO 2020 kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00’de Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilecek. ROMEXPO Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak. Kura çekiminin saat ve yayın bilgileri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak. Açılış maçının İtalya’daki Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.
4 takım Play-Off’tan gelecek
Söz konusu şehirlerin, hangi gruptaki maçlara ev sahipliği yapacağı önceden belirlenirken, söz konusu yerlerin ülkeleri finallere katılması durumunda, o grupta yer alacak. Gruplardaki diğer takımların belirleneceği kura çekimi 30 Kasım 2019’da Romanya’nın Bükreş kentinde gerçekleşecek. Play-Off’tan gelecek muhtemel takımların gruptaki yerleri de burada belirlenecek.
EURO 2020’nin oynanacağı ülkeler
EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı şehirler şöyle:
A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)
B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)
C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)
D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)
E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)
F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)