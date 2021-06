EURO 2020 için muhteşem açılış

Tarihin 16. Avrupa Futbol Şampiyonası olan EURO 2020, salgın sebebiyle 1 yıllık aranın sonunda Türkiye-İtalya açılış karşılaşmasıyla resmen başladı. İtalya'nın Başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele öncesi harika bir açılış seramonisi düzenlendi. İlk olarak sahaya İtalya'nın efsane oyuncuları Francesco Totti ve Nesta çıktı, tribünlere 'Merhaba' dedi. Ardından İtalya Devlet Polis Grubu'nun seslendirdiği şarkıyla devam edildi. Statta turnuvada yer alan 24 ülkeyi temsil eden toplar sahne aldı.

Sanal olarak gerçekleşti

Havai fişek gösterileri ve koreografiler arasında sahaya ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli geldi ve Bocelli, 1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan 'Nessum Dorma'yı seslendirdi. Bocelli'nin sonrasında kupanın resmi şarkısı olan; Hollandalı DJ Martin Garrix'e ait, U2 ikilisi Bono ve The Edge'in yer aldığı 'We are the People' seslendirildi. Ancak bu gösteri sanal olarak gerçekleşti.

Stadı inlettiler...

Açılış maçını Roma'da 20 bine yakın seyirci takip ederken, bunların yaklaşık 3 bini Türk'tü. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Ay-Yıldızlı futbolseverlerimiz, tezahüratlarıyla stadı inletti. Türkiye'de 84 milyon, dünyada ekranları başındaki yaklaşık 400 milyon kişi, açılış maçını takip etti.