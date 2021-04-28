Euro 2020 için flaş karar! UEFA oyuncu sayısını değiştiriyor...

Geçen yıl oynaması gereken ancak pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen Euro 2020 için flaş bir gelişme yaşandı. Takımların salgın nedeniyle yaşayabileceği zorlukları göz önünde bulunduran UEFA, kadrodaki oyuncu sayısının 26'ya yükseltilmesi için düğmeye bastı.

UEFA Milli Takımlar Komitesi, 26 kişilik kadro önerisini pazartesi günü düzenlenen toplantıda öneri olarak sundu. Associated Press'e konuşan UEFA yetkilisi, yapılan bu önerinin hafta sonuna kadar onaylanacağını ve takımların turnuvada 26 kişilik kadroyla mücadele edeceğini söyledi. EURO 2020'de ayrıca, kulüp takımlarının maçlarında olduğu 5 oyuncu değişikliği kuralı da uygulanmaya devam edecek.

Şenol Güneş'in eli güçlenecek

Alınacak karar, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in planlarını değiştirecek, alternatiflerini arttıracak bir gelişme oldu. Özellikle santrfor bölgesinde Cenk Tosun'un sakatlığı nedeniyle kadroya bir fazla oyuncunun daha girmesi bekleniyor.

Mart ayı içinde oynanan maçlarda Taylan Antalyalı, Halil Akbunar gibi isimler ilk kez forma şansı bulurken koronavirüs vakaları nedeniyle geniş kadroya Alpaslan Öztürk ve Enis Destan dahil edilmişti. Ligin kalan haftalarında bu oyuncularla birlikte Salih Uçan, Serdar Dursun, Berat Özdemir, Ersin Destanoğlu gibi isimlerin de kadroda yer bulma şansları artmış oldu.





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